Simply Learn German uygulamasıyla iOS cihazlarınızdan Almanca dilini kolayca öğrenebilirsiniz.

Yabancı dil bilmenin avantajlarını biliyor ve kendinizi geliştirmek istiyorsanız, tebrikler. Evrensel bir dil olarak görülen İngilizce’nin yanına bir dil daha eklemek istiyorsanız ve bu tercihi Almanca’dan yana kullanmak istiyorsanız Simply Learn German uygulamasını sizlere tavsiye edelim. Yabancı dil kurslarına verecek paranız ve ayıracak zamanınız yoksa, Simply Learn German uygulaması istediğiniz her yerden Almanca öğrenme kolaylığını sizlere sunuyor. 400’ü aşkın cümle ve kelime sunan uygulamada temel diyaloglar, tanışma ve selamlaşma cümleleri, sayılar, yol tarifi, konaklama, gezi, yemek ve tarih gibi kategorilerde sunulan cümle ve kelimeleri inceleyebilirsiniz.

Almanca’da telaffuz gerçekten çok önemli olduğundan, Simply Learn German uygulaması bu konuda da sizlere yardımcı oluyor. Kelimelerin nasıl telaffuz edildiğini sesli bir şekilde dinleyebileceğiniz uygulamada, sesleri yavaşlatarak dinleyebilmeniz de mümkün. İhtiyaç duyabileceğiniz kelime ve cümleleri favorilerinize ekleme, ilerlemenizi takip edebileceğiniz testler ve daha birçok öğrenme olanağı sunan Simply Learn German uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.