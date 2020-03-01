Dev bir denizaltını kontrol ederek okyanusun derinliklerinde zorlu görevler üstleneceğiniz ve macera dolu bir serüvene atılarak deniz altınızı geliştirmek için mücadele edeceğiniz Simulator of Nuclear Submarine inc, mobil platformda simülasyon oyun kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan sürükleyici bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve hassas kontrollerle donatılan bu oyunda amaç, kendi tasarladığınız denizaltı ile denizdeki engelleri aşarak görev haritasını takip etmek ve düşman donanmalarını etkisiz hale getirerek yolunuza devam etmektir.

6 farklı denizaltı gemisinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve görevlerden elde edeceğiniz puanlar ile denizaltını geliştirebilirsiniz. Hassas kontrolleri sayesinde denizaltı yolculuğu yaparken her ayrıntıyı planlamalı ve kayalıklara çarpmadan hedef bölgelerine ulaşmalısınız.

Mürettebatınızla birlikte denizin altında olabildiğince uzun süre kalmalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Simulator of Nuclear Submarine inc, milyonlarca oyun tutkunu tarafından tercih edilen oldukça popüler bir oyun olarak ön plana çıkıyor.