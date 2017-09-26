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Sınıf Defterim 2.6 (ios)
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Sınıf Defterim

2.6
ios
Sınıf Defterim
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Sınıf Defterim uygulamasıyla yıllık eğitim planlarını haftalık olarak görebilir ve sınıf defterini doldurabilirsiniz.

Öğretmenler için geliştirilen Sınıf Defterim uygulaması iOS cihazlarınızı kullanarak işinizi kolaylaştırıyor.

İlkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin kullanabileceği Sınıf Defterim uygulaması, öğrencilere öğretilmesi gereken konuların yıllık planlarını sizlere sunuyor. Sınıf defterine ne yazacağınızı bilemediğinizde kullanabileceğiniz uygulamada, her hafta için ayrı ayrı planlar sunulmuş durumda. 200’den fazla yıllık plan bulunan uygulamada, branşınıza göre uygun olanları seçip kaydettikten sonra ilk haftadan son haftaya kadar tüm planları ve kazanımları görebilmeniz mümkün.

Sınıf listesi oluşturma ve not çizelgesi gibi faydalı özellikler de bulunan uygulamada, derslerine girdiğiniz tüm sınıflara ait bilgileri iPhone ve iPad cihazlarınızdan takip etmeniz de kolaylaşıyor. Birden fazla sınıfta derse giriyorsanız ve ders saatlerini karıştırıyorsanız, bunun için de bir program oluşturabileceğiniz uygulama ihtiyacınız olabilecek tüm özellikleri size ücretsiz olarak sunuyor.

Uygulama özellikleri:

  • İlkokul, ortaokul ve lise için 200’den fazla yıllık plan,
  • Kazanımlar,
  • Sınıf listesi oluşturma,
  • Not çizelgesi oluşturma,
  • Ders saatlerini kaydetme.
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