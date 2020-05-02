Skyward City: Urban Tycoon

Mobil simülasyon oyunları arasına geçtiğimiz günlerde katılan ve şu sıralar hem Android hem de iOS platformunda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan ve oynanmaya devam edilen yapım da oyuncular hayallerindeki şehri inşa edebilecekler.

Birbirinden farklı pek çok özelliğin yer aldığı yapım içerisinde oyuncular çeşitli ilçeler inşa edebilecek, şehir oluşturacak, belediye başkanları seçecek ve gerçekçi bir şehir yönetim oyunu deneyimleyebilecekler.

Stadyum, ev, ofis, cafe gibi pek çok yerleşim yerini inşa edebileceğimiz oyun içerisinde renkli ve bir o kadar da eğlenceli bir içerik dünyası bizleri bekliyor olacak.

Oyuncular basit bir yapı eşliğinde hayallerindeki şehri inşa edecek, yönetecek ve sürükleyici bir yapı ile karşılaşabilecekler.

İki farklı platformda 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım beğenileri toplamaya devam ediyor.