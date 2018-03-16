Slash of Sword, gladyatör - arena dövüş oyunlarından keyif alan herkese tavsiye edeceğim kaliteli bir yapım. Gladyatör oyunlarının çoğunluğunda olduğu gibi hikaye üzerinden ilerlemiyor. Arenalara çıkıp acımasız gladyatörlerle tek başınıza kapışıyorsunuz. Bol kanlı gladyatör dövüşlerine hazır mısınız?

Minimalist, detaylı görsellerinin yanında animasyonları, efektleri, dövüş sahneleriyle dikkat çeken gladyatör oyununda başlangıçta birebir dövüşüyorsunuz ve hemen ölen gladyatörler karşınıza çıkıyor. Arenada kan döktükçe ün kazanıyor, ünlendikçe daha iyi dövüşen gladyatörler karşınıza çıkıyor. Bir noktadan sonra 10 evet, aynı anda 10 gladyatörle kapışıyorsunuz. Oyunun güzel yanı da burada ortaya çıkıyor. Yapay zeka gerçekten etkileyici dövüşüyor. Hareketinize göre tepki veriyorlar ve grup halinde hareket ediyorlar. Aynı anda birden fazla gladyatörle kapışmak oldukça keyif verici.

Slash of Sword Özellikleri: