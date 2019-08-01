İOS platformunda yayınlanan ve günümüz yarış oyunlarına farklı bir boyut kazandıran Slippery Slides'ı sizlere sunuyoruz. Çılgın bir yarış keyfi sunan Slippery Slides'ta rekabet her zaman zirvededir.

Rakiplerinize karşı avantaj sağlamak için ekstra hız ve bunun gibi özel yükselticiler alın veya onlara yarışlarda çarparak pistten dışarı atın! Kontrol arayüzü ise tuş kombinasyonu ile sağlanmakta olup Slippery Slides'ın özel tasarladığı kaydıraklardan birini alın ve yarışmaya başlayın.

Her kaydırak farklı güç kombinasyonları ile tasarlanmış olup size en uygun kaydırağı seçebilirsiniz ve Slippery Slides'ta yarış keyfini zirvede yaşayın. Tek bir hedefimiz olacaktır birinci olmak! Rakipleriniz ise birbirinden güçlü, bu yüzden oldukça dikkatli olun. Şimdi bu yarış oyununun keyfini İOS platformunda bulunan Slippey Slides ile yaşayın.