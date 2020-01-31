Smash Cars!, Voodoo’nun ufak boyutlu arcade araba yarışı oyunu. Arabanızı bir anda tuzla buz edecek tuzaklarla çevrili ölümcül pistlere yarışlara katıldığınız oyunda zorluk düzeyi gittikçe yükseliyor. Bölüm bazlı hazırlanmış araba yarışı oyunu internetsiz oynanabiliyor. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan yarış oyunu tek dokunuş kontrolleriyle tüm cihazlarda aynı keyifte ve rahatlıkta oyun deneyimi yaşatıyor.

Genellikle grafik kalitesi orta seviyede olan, ufak boyutlu ancak oynaması son derece keyifli ve bağımlılık yaratan mobil oyunlarla karşımıza çıkan popüler geliştirici VOODOO’nun yarış oyunu meraklılarına hazırladığı yeni yapımı Smash Cars! adıyla hem Android hem de iOS’ta karşımıza çıkıyor. iPhone/iPad’inize ücretsiz indirip, hiç satın alım yapmadan keyifle oynayabileceğiniz arcade yarış oyununda ölümle sonuçlanan engellere takılmadan yarışı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yarışlar bazen tekli oluyor, bazen de üç rakibinize karşı mücadele ediyorsunuz. Yarışlara süre sınırı yok. Tuzakları bekleyerek güvenli bir şekilde geçebilirsiniz ancak fazla beklediğiniz taktirde rakipleriniz hızla yanınızdan geçiyor. Hem dikkatli hem de hızlı sürüş sergilemelisiniz.