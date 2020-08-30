Smashy Road: Arena araba takiplerinde en eğlenceli unsurlara odaklanan bir yarış oyunudur.

Smashy Road: Arena'da her oyunun başında sadece bir yıldız görürsünüz ve bu da bir ya da iki polis aracı tarafından takip edildiğiniz anlamına gelir.

Ne kadar uzun süre devam ederseniz, o kadar çok yıldız eklenir ve o kadar çok sayıda polisten kaçmak zorunda kalırsınız.

Her biri asfaltta kendine has özelliklere sahip 30 farklı araç kullanın. Bazı arabalar daha hızlıyken diğerleri daha yavaş, bir başkası ise dönüşlerde iyi ve benzeri olabilir.