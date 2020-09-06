Space Colony

Astronotları eğit, koloniler inşa et, bir lojistik sistemi kur ve evrendeki en büyük uzay kolonisini inşa etmek için yeni teknolojiler araştır. Solar panel sistemleri sayesinde doğrudan uzay roketlerinin üzerinde çalışmadığınızda bile astronotları eğitip klonlayarak koloniyi büyütün.

Uzay kulenizin yöneticisi olun ve gelirinizi artırmak için daha büyük yükleri olan büyük gemileri araştırarak, yönetim süreçlerinizi otomatikleştirin. Uzay gemilerinizi yöneterek ve para toplayarak kendi şirketinizi oluşturun.

İnsanlığı uzay roketleri içinde yeniden konumlandırın ve 12 gezegenin birinden diğerine seyahat ederken evreni keşfetmenin tadını çıkartın.

En zengin olmak ve gelirinizi artırmak için uzay araçlarınıza yatırım yapın. Yeni uzay gemilerini araştırın ve onları ve ekiplerini yönetin.

İnsanların hayatta kalabileceği yeni bir gezegen bulmak ve keşfetmek için dünyanın en ileri teknolojisini götürmeye karar veriyorsunuz.