SpellForce - Heroes & Magic (Kahramanlar ve Sihir), gerçek zamanlı strateji ve rol yapma oyunu serisi SpellForce’un mobil platforma uyarlanan sürümü. iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda harika bir atmosfer yer alıyor.

HandyGames tarafından geliştirilen, ilk olarak Android platformuna çıkış yapan oyun şimdi de iOS cihazlar üzerinde oynanabilir durumda. PC’den farklı olarak gerçek zamanlı değil, sıra tabanlı strateji ve taktikler sunan oyunda ücretsiz bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Türünün en iyilerinden olan oyunda kendi krallığınızı ilan ediyor ve krallığınızı geliştiriyorsunuz. 13 görevli uzun soluklu macera modunda veya rastgele oluşturulmuş haritalarda yapay zeka tarafından kontrol edilen rakiplerinize karşı oynuyorsunuz. Kara Elfler, Orklar ve İnsanlar; seçilebilir üç ırk var ancak hem yanınızda savaşan hem de düşmanınız olabilecek 6 tarafsız ırk (Yaratıklar, Gölgeler, Elfler, Cüceler, Barbarlar, Troller) daha var. Irklar arasından seçiminizi yapıp öncelikli olarak ordunuzla toprakları keşfe çıkıyor, sömürülecek değerli kaynaklardan hazinelere arayışa giriyorsunuz. Bu ve bunlar gibi pek çok zengin içeriğin yer aldığı oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.