Stack Ball 3D, sarmal yapıda dönen platformda topu hızla düşürerek bölümleri geçmeye çalıştığınız bir mobil arcade oyun. Kaydırmalı kontrol sistemiyle iPhone’da da iPad’de de aynı rahatlıkla ve keyifte oynanış sunan oyun, zaman geçirmek için birebir. İnternetsiz oynama seçeneğiyle her yerde açıp oynayabileceğiniz hızlı eğlenceli oyunun boyutu da ufak ve tamamıyla ücretsiz.

İnternet bağlantısı gerektirmeyen top oyunu Stack Ball 3D, Voodoo’nun Android ve iOS kullanıcıları ekran başına kilitleyen popüler top düşürme oyunu Helix Jump’a oldukça benziyor. Çift renkli dönen sarmal platformu sürekli kaydırarak topu zemine düşürmeye çalışıyorsunuz. Top, renkli platformları parçalayıp geçerken, siyah bloklara geldiğinde takılıyor. Yeterli hıza ulaştığınızda siyah blokları da delip geçebiliyorsunuz. Siyah bloklara değdiğinizde oyun sonlanmıyor, sadece hızınız yavaşlıyor.

Stack Ball 3D Özellikleri