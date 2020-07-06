Stack Blocks 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunudur.

Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken Stack Blocks 3D oyununda renkli blokları yerlerine yerleştirerek ilerliyorsunuz. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda tek yapmanız gereken elinizdeki blockları uygun yerlerine dağıtarak oyun alanını kaplamak. Beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gereken oyunda stratejik hamleler de yapmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.Stack Blocks 3D oyununu kaçırmayın derim.

Stack Blocks 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.