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Stack Blocks 3D 1.1 (ios)
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  4. Stack Blocks 3D - iOS için Bulmaca Oyunu

Stack Blocks 3D

1.1
ios
Stack Blocks 3D
ÜCRETSİZ
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Zorlu bir bulmaca oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Stack Blocks 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil bulmaca oyunudur. 

Birbirinden zorlu bölümleriyle dikkat çeken Stack Blocks 3D oyununda renkli blokları yerlerine yerleştirerek ilerliyorsunuz. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda tek yapmanız gereken elinizdeki blockları uygun yerlerine dağıtarak oyun alanını kaplamak. Beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gereken oyunda stratejik hamleler de yapmanız gerekiyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.Stack Blocks 3D oyununu kaçırmayın derim.

Stack Blocks 3D oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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