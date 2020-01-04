Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Stair Dismount, ilginç figürleri olabildiğince yüksekten aşağı iteleyerek farklı şekiller almalarını sağlayacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ve göz yormayan grafikleri ile zorlanmadan oynayabileceğiniz bu oyunda amaç, sağlam parçalardan tasarlanmış ilginç insan figürlerini yüksek bölgelerden aşağı atarak heyecan dolu anlar yaşamak ve figürlerin garip şekiller almasını sağlamaktır.

Çeşitli merdiven düzeneklerinden ve tırmanma şeritlerinden geçerek en yükseğe ulaşmak için çaba göstermeli ve farklı atlayış modellerini kullanarak insan figürlerini en ilginç şekle girmeleri için çaba göstermelisiniz.

Aşağı attığınız karakterlerin aldığı garip şekilleri dilerseniz resmedebilir ve cihazınıza kaydedebilirsiniz. Ayrıca resimleri arkadaşlarınızla paylaşarak eğlenceli diyaloglar kurabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve gün geçtikçe daha da popüler bir hale gelen Stair Dismount, eğlenceli atlayışlar yaparak heyecan dolu anlar yaşayacağınız benzersiz bir oyundur.