Stealth Master, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekmektedir.

Yüksek güvenlikli merkezlere girmek için mücadele ettiğiniz ve zorlu görevleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyun olan Stealth Master oyunu mutlakla telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi. Aksiyon ve maceranın kol gezdiği oyunda farklı silahları kullanarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Stealth Master oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Stealth Master oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.