Stick Sprint, iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan arcade araba yarışı oyunu. Hızlı yarış oyunlarını seviyorsanız, tek dokunuş yenilikçi kontrol sistemiyle her yerde keyifli, rahat oynanış sunan bu yapımı oynamanızı isterim. Grafikleri biraz çizgi filmsi gibi ama yarıştıkça yarışmak istiyorsunuz. Üstelik 200MB yer kaplıyor!

Bol yanlayarak (drift yaparak) yarıştığınız, sadece teke tek ve tek tur yarışların düzenlendiği bir mobil yarış oyunu Stick Sprint. Elbette bir Asphalt değil ancak çok keyifli. Yarışlar tek tur düzenlendiğinden tek yarış kesmiyor, yarıştıkça yarışıyorsunuz. Yarışlarda hata yapma lüksünüz yok. Pistin belli noktalarında beliren renkli oklara odaklanırsanız yarışı kazanırsınız. Yanlış yerde hamle yaparsanız yarışı kaybetmiş sayabilirsiniz. Bu arada 45 pist var. Araba sayısı da gayet yeterli.