Stickman Bike Battle arkadaşlarınızla veya online olarak farklı rakiplerle oynayabileceğiniz bir yarış oyunudur. Bisikletinizi seçin, parkuru ayarlayın ve yarışlara hemen başlayın. Karakterinizi özelleştirmeyi ve bisikleti yenilemeyi ihmal etmeyin.

Daha iyi bisikletler ve karakterler kazanmak, ayrıca para için rakibinizi yenmeye çalışan bir yarışçı olun. Stickman Bike Battle'da 1vs1 yarışları, patron savaşları, çete savaşları ve birçok bonus seviyesi şu anda sizi bekleyen harika özelliklerden sadece birkaçı.

Farklı alanlarda 30 seviyede bisiklet yarışları yapın. Stickman, Spaceman, Beach Girl, Skeleton, Ghost ve daha birçoğunu içeren 24 farklı yetenekli karakteri yönetin.

Stickman Bike Battle Özellikleri