Creative Mobile Publishing tarafından geliştirilen Stickman Trials ücretsiz yarış oyunları arasında yer alıyor. Çeşitli motosiklet modellerini bizlere sunan yapım da birbirinden farklı 4 oyun modu yer alıyor. Oyuncular bu modlar ile dilerlerse gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki yarış severler ile karşı karşıya gelebilecek ve rekabet dolu anlar yaşayabilecekler.

Fizik tabanlı birbirinden farklı haritalara sahip olan oyunda şaşırtıcı HD grafikler yer alıyor. Özelleştirilebilir bisiklet ve çeşitli sürücü kostümlerini bünyesinde bulunduran yapım, oyunculara motosikletlerini de kişiselleştirebilme fırsatı sunuyor. 150’den fazla farklı motosiklet parçası ile oyuncular motosikletlerinde dilediği değişiklikleri yapabilecekler.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan başarılı yapım ücretsiz fiyat etiketi ile yarış severlerin de yüzünü güldürüyor. Cadılar bayramı teması ile herkesin beğenisini kazanacak olan mobil yarış oyunu kendine has pistler ile rekabeti de üst noktaya çıkarıyor. Çeşitli engellerin de yer aldığı pistlerde rakiplerimizi geride bırakıp bitiş çizgisini ilk geçen oyuncu olmaya çalışacağız.

Tamamen ücretsiz olan Stickman Trials iki farklı mobil platformda milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi eğlenceler dileriz.