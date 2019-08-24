Sticky Block, iOS platformundaki cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekmekte.

Kendine has oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda reflekslerinizi iyi kullanmalı ve dikkatli olmalısınız. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda zorlu bölümleri geçmek için mücadele ediyorsunuz. Rengarenk teması ve keyifli oynanışıyla da dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmak gerekiyor. Ayrıca arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Yeteneklerinizi sergilemeniz gerken Sticky Block, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken oyunlardan bir tanesi.

Sticky Block oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.