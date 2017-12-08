Streets of Rage Classic, SEGA’nın 90’lı yıllarda çıkan beat ‘em up oyunu. Seneler sonra mobil platforma ücretsiz olarak çıkış yapan retro dövüş oyununda şehirdeki suç oranını düşürmeye, bitirmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden yetenekli üç polis emrinize amade.

Vakti zamanında SEGA konsoluyla vakit geçiren neslin daha çok keyif alarak oynayacağını düşündüğüm klasiklerden biri Streets of Rage. Mobil platforma aktarılırken görseller, sesler, oynanış dinamikleri ve hikayesi korunmuş. Oyunda ikisi erkek biri kadın (Adam, Axel ve Blaze) olmak üzere üç polisle şehrin haydutlarına karşı mücadele ediyorsunuz. Amacınız; suç lideri olarak bilinen Mr. X’i hapse tıkmak. Tabii ki boss’a gelmeden önce birçok engelle karşılaşıyorsunuz.

Yerel WiFi üzerinden arkadaşınızla birlikte veya tek başınıza oynayabileceğiniz beat ‘em up oyunu arayışındaysanız SEGA’nın unutulmaz klasiğini oynamanızı isterim. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu, indirmesi de oynaması da ücretsiz.