Android ve iOS platformunda arcade oyunu olarak yayınlanan Stunt Car Challenge 3 oynaması ücretsiz yapısı ile geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Hyperkani tarafından geliştirilerek piyasaya sürülen Stunt Car Challenge 3 oyuncuları çöllerin ortasına götürerek benzersiz pistleri deneyimleme fırsatı veriyor.

Yarışlardan ziyade oyunculara birbirinden tehlikeli hareketler yapma fırsatı verecek olan yapım da oyuncular zorlu seviyeleri deneyimlemeye çalışacaklar. Oyuncular farklı araç modelleri ile bazen ateş halkaları bazen de akrobatik hareketlerin içerisinden geçmeye çalışacaklar.

Oyunda kamyon gibi araçları da kullanmak mümkün olurken oyuncular arkadaşları ile de yeteneklerini karşılaştırma fırsatı bulabilecekler.

Kolay kontrollerin de yer aldığı oyun içerisinde araçları yükselterek performanslarını artırmakta mümkün olacak.

Play Store üzerinde 4.3 gibi bir değerlendirmeye sahip olan yapım, günümüzde 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.