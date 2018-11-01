Mobil platformda oyunculara eğlenceli anlar sunan Super Penguins ücretsiz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıktı. Rengarenk bir içeriğe sahip olan oyunda keyifli bir oynanış yer alıyor. Birbirinden farklı hayvanların yer aldığı oyunda basit dokunmatik kontroller yer alıyor. Google Play’de 10 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan başarılı yapım, 4.3 gibi de bir inceleme skor puanına sahip. Oyuncular diledikleri hayvanı seçebilecek, onu geliştirebilecek ve oyun içerisinde kullanabilecekler. Mobil aksiyon oyununda karla kaplı bir dünyada yer alacak ve eğlencenin adeta dibine vuracağız. Karla kaplı yollarda ilerleyeceğimiz oyunda karşımıza çıkan nesneleri de toplayacak ve oyun içerisinde bu nesneleri karakterimizi geliştirmek için kullanacağız.

Bazen denizin ortasında bir platformda yürümeye çalışacak bazen de yüksek kaydıraklardan kayarak zemine iniş yapacağız. Ücretsiz olması nedeniyle oyuncuların ilgiyle oynadığı mobil yapım hemen hemen her kesimden oyuncuyu da bünyesinde bulunduruyor.

İyi oyunlar dileriz.