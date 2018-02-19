Super Rad Ball, iPhone ve iPad üzerinden rahatlıkla oynanabilen bir tür beceri oyunudur.

Stu Neal ismiyle iOS platformu kullanan iPhone ve iPad cihazlar için oyunlar üretmeye başlayan yeni oyun yapımcısı, ilk olarak Super Rad Ball adını verdiği yapımla oyuncuların karşısına çıktı. iOS'tan sonra Android için de yayınlanması planlanan oyun, iki kişilik olması ve sade tasarımıyla birlikte partiler için ideal olduğunu bizlere gösterirken, böylesine basit bir yapımın çok başarılı işler ortaya çıkarması açısından da oldukça güzel bir örnek olarak AppStore'daki yerini aldı.

Super Rad Ball, temelde çok basit bir oyun: Topu dairenin dışarısına kaçırmamaya çalışıyoruz. Fakat bu görevi tamamlamak için hem hız hem de arkadaşınızı geçmeniz gerekiyor. İki kişiyle oynanan bu yapımda, iki kişi, ekranda görünen iki platformu kontrol ediyor ve bu platformu hareket ettirerek, topun dışarı kaçmasını engelliyorlar. Aslında yazılarak anlatılması bir hayli güç olan oyunların başında gelen Super Rad Ball'a dair daha ayrıntılı bilgileriyle hemen aşağıda gördüğünüz videodan alabilirsiniz: