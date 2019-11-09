Farklı özel güçlere ve silahlara sahip onlarca savaş kahramanı ile aksiyon dolu anlar geçireceğiniz SuperHeroes Galaxy, kağıt oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Sürükleyici savaş senaryoları ve güçlü karakterleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizi belirleyerek rakiplerinizle birebir mücadele etmek ve savaştan galip ayrılarak ganimet kazanmaktır. Dilerseniz türlü yaratık ve canavarla savaşarak seviye atlayabilirsiniz. Ayrıca online oynayarak güçlü rakiplerle karşılaşabilir ve tecrübe kazanabilirsiniz.

Oyun içerisinde şeytan avcısı, demir şövalye, büyücü kız ve daha birçok farklı isimde ve özellikte savaşçı karakter yer almaktadır. Dilediğiniz karakteri seçerek rakiplerinizle teke tek kavga edebilir ve seviye atlayarak savaşçılarınızın yeteneklerini artırabilirsiniz. Ekstra puan toplamak için özel yeteneklerden faydalanabilir ve rakiplerinizi tek hamlede oyun dışı bırakabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve aksiyon dolu bölümleri sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz SuperHeroes Galaxy, kullanıcılara ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.