Supremacy 1

Supremacy 1914'ün yapımcılarından başarılı serinin bir sonraki oyunu geliyor. Supremacy mobil cihazlarda yeni bir çok oyunculu strateji oyunu çağına davet ediyor.

I. Dünya Savaşı'nda yoğun tarihi askeri savaşları yeniden yaşamaya hazır mısın Komutan? Kazanma stratejisini kullanma ve efsanevi askeri yolculuğunuza başlama zamanı.

Eski Dünyanın sömürge düzenlemelerinden memnun olmayan yükselen imparatorluklar rekabet etmek için hızlanıyor. Kaçınılmaz olarak savaş, çatışan çıkarların sonucu haline geldi.

Diplomatik sistem, müttefiklerin savaşa en kısa sürede katılmasına izin verebilir veya düşmanın savaş beyanını geciktirebilir. Herhangi bir ülkeye savaş ilan edin veya istediğiniz zaman müttefiklerinize yardım edin.