Survival City, zombi öldürme oyunlarını şehir kurma ve savunma oyunlarıyla birleştiren harika bir yapım. Android ve iOS platformuna eş zamanlı çıkış yapan oyunda gündüz gece akışı var. Gündüz hayatta kalanlarla birlikte sığınaklar kurup tuzaklar yerleştiriyor, gözetleme kuleleri kuruyorsunuz. Gece çöktüğünde de mücadelecilerle birlikte zombilere karşı direniyorsunuz. Zombili mobil oyunlardan keyif alıyorsanız, grafikleriyle de kalitesine ortaya koyan bu yapımı oynamanızı isterim.

iOS tarafında da ücretsiz indirilebilir olan zombili şehir kurma ve savunma oyununda 50’nin üzerinde farklı hikayeleri olan, farklı özel silahlara sahip ve geliştirilebilir mücadeleciye önderlik ediyorsunuz. Gün batımından önce şehrinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Kritik noktalara kuleler, tuzaklar yerleştirmek dışında hayatta kalanları da iyi yönetmeniz gerekiyor. Yürüyen ölüler farklı türde, sayıları oldukça fazla, hepsinden kötüsü düşünemeyen zombiler gibi değiller. Bu arada oyun Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Survival City Özellikleri: