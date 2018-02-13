Tap Knights: Heroes & Monsters, iOS platformuna özel çıkış yapan rol yapma oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere kahramanlarla yaratıkları karşı karşıya getiren bu rpg oyununda dünyayı kurtarma görevini üstleniyoruz. Kara şövalyeler tarafından yönetildiği söylenen şeytani, kötü varlıklar insanlığı tehdit ediyor. Canavarları ait oldukları yere; cehenneme sürmek için savaşıyoruz.

Cesur şövalyeler, güçlü büyücüler, kutsal rahiplerden oluşan kahramanlar canavarlara karşı savaşıyor. İnsanlığı silmek için birleşen binlerce yaratıkla başa çıkmak elbette kolay olmuyor. Savaşçılarımızı eğitmemiz, gerekli silah ve ekipmanları sağlamamız gerek. Cehenneme sürdükleri her yaratık için seviye atlayan, daha da güçlenen kahramanlarımızı her bölüm sonunda boss’lar karşılıyor.

Tap Knights: Heroes & Monsters Özellikleri: