Onlarca farklı uzay aracı tarafından saldırı altında olan bir kuleyi savunarak düşmanlarınıza çeşitli silahlar ve bombalarla karşılı verebileceğiniz Tappy Invaders, ücretsiz olarak sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Basit fakat etkileyici grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, kulenize saldıran uzay gemilerini bombalayarak onları etkisiz hale getirmek ve puan toplayarak yolunuza devam etmektir. Farklı silah ve bombalama mekanizmalarından faydalanarak saldırgan uzay araçlarını geri püskürtebilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz. Bomba atarken zamanlama hatası yapmamalı ve nokta atışlarla uzay araçlarını vurmalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve yeni bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca yeni silahlar alabilir ve düşmanlarınızı daha kolay vurabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve keyifle oynayabileceğiniz Tappy Invaders, binlerce oyuncu tarafından tercih edilen sıra dışı bir oyundur.