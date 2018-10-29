Öğretmenler için geliştirilen TeacherKit uygulaması ile sınıflarınızı ve öğrencilerinizi iOS cihazlarınızdan organize edebilirsiniz.

Birden fazla sınıfa derse giren ve doğal olarak yüzlerce öğrencisi olan öğretmenlerin hayatını kolaylaştıracağını düşündüğüm bir uygulama olan TeacherKit, öğretmenlerin ihtiyaç duyacakları birçok özelliği sizlere sunuyor. Her sınıf için ayrı bir klasör oluşturarak öğrenci listelerinizi kaydedebileceğiniz uygulamada, öğrencilerin oturma planını da oluşturabiliyorsunuz.

Öğrencilerin sınav ve sözlülerdeki başarı notlarını kaydederek hem ortalama hesaplayabileceğiniz hem de ilerlemelerini kaydedebileceğiniz TeacherKit uygulamasında, öğrenci velisini de durumdan haberdar edebiliyorsunuz. Sınıflarınızın genel ilerleyişini de takip edebilmenize olanak tanıyan TeacherKit uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri