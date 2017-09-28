Thermal Rider, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Becerilerinizi sınayabileceğiniz oyunda dar kanyonlar arasında ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bir oyun olan Thermal Rider, farklı kurgusu ve atmosferiyle ön plana çıkıyor. Minimalist grafiklerin yer aldığı oyunda birbirinden zorlu parkurlarda mücadele ediyorsunuz. Geniş vadilerin ve değişken hava koşullarının da bulunduğu Thermal Rider'da son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Ayrıca arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Thermal Rider, becerilerini sınamak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyundur.

Thermal Rider Özellikleri

Minimalist atmosfer

Zorlu oyun kurgusu

Zorlu parkular ve engeller

Tamamen ücretsiz

Thermal Rider oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.