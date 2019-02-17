Tower Defense Generals TD

Tower Defense Generals mobil cihazlardan oynayabileceğiniz en ilgi çekici Kule Savunma oyunlarından biri! Kıraç topraklarda farklı kule yükseltmeleri ve özelleştirmelerle kendi savunma stratejinizi oluşturun. Düşman kuvvetlerine kurşun yağdırın, takviye birliklerden yardım isteyin.

Koloninizi emrinizdeki sayısız kule cephanelerini ve ölümcül silahları kullanarak zırhlı araçlar, tanklar ve savaş dronelerini kullanan ordulara ve diğer tehlikeli düşmanlara karşı savunacağınız destansı bir savaşa hazır olun. Birliklerinizi komuta edin, en güçlü generalleri saflarınıza katın ve kolonilerinizi düşman istilasından kurtarmak için efsane düşmanlarla mücadele edin.

Ustalaşabileceğiniz nefes kesen 26 seviyede her biri farklı ortamlarda geçen ve benzersiz oyun zorluk seviyeleri sunan çok sayıda bölümde yer alın.