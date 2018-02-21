Tower Duel - Multiplayer TD, iOS platformundaki diğer kule savunma oyunlarından çok oyunculu oynama desteği ve hızlı tempolu oynanışıyla ayrılıyor. iPhone / iPad cihazınızda kule savunma, kart savaş oyunlarına yer veriyorsanız, gerçek oyuncularla 5 dakikalık kısa maçlara sokan bu oyunu kesinlikle oynamalısınız. iOS tarafında da indirmesi, oynaması ücretsiz!

Savaşın olmadığı, suçun işlenmediği, politikanın olmadığı, tüm sorunların Kule Düello maçlarıyla çözüldüğü bir gelecekte geçen kule savunma oyunu Tower Duel. Kule savunma oyunlarının sıkıcı öğelerini içermemesiyle dikkat çekiyor. Bitmek tükenmek bilmeyen düşmana karşı üssünüzü korumaya çalışmıyor ve belli sayıda birim, askerle savunma yapmıyorsunuz. Bunun yerine 5 dakika süren hızlı maçlar yapıyorsunuz. Savunma ve saldırı birimleri, askerler de kart formunda. Kartları yükseltebildiğiniz gibi başka kartlarla karıştırarak daha da güçlendirebiliyorsunuz.

Tower Duel - Multiplayer TD Özellikleri: