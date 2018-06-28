Train Tower Defense, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir strateji oyunudur. Arkadaşlarınızla birlikte oynayıp goblinlerle ve diğer yaratıklarla mücadele ettiğiniz oyunda işiniz oldukça zor.

Benzerlerine göre bambaşka oynanışa sahip olan bir kale savunma oyunu olan Train Tower Defense, trenlerle taşıdığınız rezervleri goblinlerden ve diğer yaratıklardan korumaya çalıştığınız bir oyundur. Hırsız yaratıklarla mücadele etmek için birbirinden güçlü kuleler inşa ettiğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Koleksiyonunuzu genişleteree farklı trenleri kontrol edebileceğiniz oyunda ne kadar güçlü kuleler kurarsanız goblinleri ve diğer yaratıkları da o kadar fazla yok edebiliyorsunuz. Stratejik hamleler yapmanız gereken oyunda işiniz oldukça zor. Kaliteli görselleri ve harika atmosferiyle de benzersiz bir oynanışa sahip olan Train Tower Defense sizleri bekliyor. Şamanlar, orklar ve goblinlerle amansız mücadelelere giriştiğiniz oyunda stratejik hamleler yapmanız gerekiyor. Eğer bu tarz strateji oyunlarını seviyorsanız Train Tower Defense mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur.

Train Tower Defense oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.