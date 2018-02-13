Tricky Trip!, tek elle rahat oynanış sunan zaman geçirmek için birebir, süper zevkli bir mobil oyun. iOS platformunda indirilebilir olan arcade oyunda uçları açık çemberlerden geçerek mümkün olduğunca uzak mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Sonsuz oynanış sunan oyunu sağlam refleks ve sinir mekanizmasına sahip arcade severlere öneririm.

iPhone ve iPad’de oynanabilir arcade oyunda amaç; beyaz topu boşluğu düşürmeden ilerletmek. Durmadan ilerleyen topu düşürmemek için çemberlerin kapalı noktalarından gitmeniz gerekiyor. Çemberlerden oluşan platformu sürekli döndürerek topun düşmeden ilerlemesini sağlıyorsunuz. Topu düşürmemek yeteri kadar zorken bir de yükseltmelerin ve topların kilidini açan değerli taşları toplamanız gerekiyor. Yeni topları gereksiniz bulabilirsiniz ancak yükseltmeler zorlu bölümlerde hayat kurtarıyor.