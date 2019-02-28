TripLens uygulaması ile iOS cihazlarınız üzerinden fotoğraf çekerek istediğiniz dilde çevirisini görebiliyorsunuz.

Seyahatlerinizde büyük kolaylık sağlayacağını düşündüğüm TripLens uygulaması, iyi derecede yabancı dil bilmenize gerek kalmadan çeviri işlemlerinizi gerçekleştiriyor. Bulunduğunuz ülkenin dilini az biliyor veya hiç bilmiyorsanız anında yardım alabileceğiniz bir uygulama olan TripLens, hedef dili seçtikten sonra sizlere yardımcı oluyor.

Albümdeki bir fotoğrafı seçerek veya bir fotoğraf çekerek nesnenin ne olduğunu tanımlamanızı sağlayan TripLens uygulamasında, nesne tanımlandıktan sonra istediğiniz dilde çevirisini de yapıyor. Bunun yanında, ilgili çevirinin sesli telaffuzunu da dinleyebileceğiniz TripLens uygulamasında çeşitli dokümanların fotoğraflarını çekerek veya seçerek de çeviri işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem dokümanların çevirisinde hem de fotoğraf çekerek nesne tanımlamada başarılı işler ortaya koyan TripLens uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.