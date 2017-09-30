iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Troll Face Quest Internet Memes mobil oyunu, milyonlarca kişi tarafından izlenen internet trolleri ile başınızın dertte olduğu bir tür bulmaca oyunudur.

Troll Face Quest Internet Memes mobil oyununda dünya genelinde kullanıcıların beğenisini toplamış internet trollerinin şakalarına maruz kalarak çeşitli bulmacaları çözmeniz hedefleniyor. Ancak akla hayale gelmeyen bulmacaları çözmek gerçekten çok zor olacak. Hele ki bölümler ilerledikçe trollerin şakaları inanılmaz sinir bozucu olacak. 35’in üzerinde bulmacanın bulunduğu Troll Face Quest Internet Memes mobil oyununda kıvrak bir zekaya sahip olmanız sizin avantajınız olacak.

Troll Face Quest Internet Memes mobil oyununu oynamak için internet bağlantısına ihtiyaç duymayacaksınız. Yani istediğiniz her zaman eğlence kaynağı oyununuz cebinizde olacak. Oynamaktan büyük keyif alacağınız Troll Face Quest Internet Memes mobil oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlyabilirsiniz.