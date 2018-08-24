TRT Piksel Boyama, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve eğitici bir boyama oyunu olarak dikkat çekiyor. Özellikle çocuklara yönelik olarak geliştirilen oyunda renkli resimler ortaya çıkarabiliyor ve zevkli zaman geçirebiliyorsunuz.

TRT'nin çocuklara yönelik olarak geliştirdiği yeni bir oyun olan TRT Piksel Boyama, adından da anlaşıldığı gibi boyama oyunudur. Eğlenceli görselleri ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda çocukların el ve göz koordinasyonunun arttırılması sağlanabiliyor. Eğitici oyunlar arayışında olan tüm ebeveynlerin güvenerek indirebileceği bir oyun olarak nitelendirebileceğim TRT Piksel Boyama mutlaka telefonlarınızda yer alması gerekiyor. Eğer 6 yaşından büyük bir çocuğa sahipseniz bu oyun ile çocuğunuzun dikkatinin de artmasını sağlayabiliyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda 6 yaş ve üzerindeki tüm çocuklar keyifli vakit geçirebiliyorlar. Oyunda tek yapılması gereken şey ise resmin seçilip uygun renklerde boyanması.

TRT Piksel Boyama oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.