Düzenli olarak güncellemeler ile oyunculara daha kusursuz bir oynanış yapısı sunan Tug of war başarılı bir gidişat sunmaya devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda oyunculara birbirinden farklı araçlar ile yarışma deneyimi sunan Tug of war seviye sistemi eşliğinde oyunculara soluksuz yarışlar yapabilme fırsatı veriyor.

Grafik açıları ile eleştiri oklarının hedefi haline gelen başarılı yapım, günümüzde 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ederken aldığı güncellemeler ile de daha iyi bir yapıya kavuşturulmaya devam ediliyor.

Play Store üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip olan oyun da oyuncular seçtikleri araç ile birbirinden farklı yarışlara katılabilecek, araçlarını geliştirerek daha hızlı ve güçlü bir hale getirebilecekler.