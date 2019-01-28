Turkcell Hesabım (Dijital Operatör) uygulaması ile faturalı ve faturasız Turkcell hattınızın ve Superonline hesabınızın kontrolü cebinizde. Yenilenen tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü üzerinden hattınızı cebinizden yönetmek artık daha kolay.

Yenilikçi ve oldukça sade arayüze sahip Turkcell Hesabım (Turkcell Online İşlemler) faturalı ve hazır kart kullanıcılarının hatlarına ilişkin işlemlerini diledikleri yerde diledikleri zaman kolayca yapmalarına imkan tanıyan bir uygulama. Faturanızı ayrıntılı olarak görebilir, ödeyebilir, tarife ve paket satın alabilir, TL yükleyebilir, intenet paketi satın alabilir ve daha pekçok işlemi iPhone’unuzdan yapabilirsiniz.

İster 3G isterseniz de kablosuz bağlantınız üzerinden kullanabileceğiniz Turkcell Hesabım uygulaması, hattınızla ilgili işlemleri hızlı ve zahmetsizce gerçekleştirme imkanı sunar. Size özel sunulan avantaj ve ayrıcalıklardan hemen haberdar olabilir ve faydalanabilirsiniz. Turkcell Mağaza’dan yaptığınız alışverişleri Siparişlerim sekmesinden takip edebilir, siparişinizin son durumunu öğrenebilirsiniz. Hat ayarlarını da uygulama aracılığıyla değiştirebilirsiniz.

Dijital Operatör uygulaması, İşlem Merkezi, Mağaza ve Yardım olmak üzere 3 bölümden oluşuyor: