TurkNet Online İşlemler, AKN’siz internet sunarak abone sayısını günden güne artıran internet servis sağlayıcının telefondan birçok işlemi yapmanıza izin veren uygulaması. TurkNet borç sorgulama, fatura ödeme, canlı destek ile müşteri hizmetlerine ulaşma, paket sorgulama dahil birçok işlemi iPhone / iPad cihazınızdan hızlı ve kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz.

Adil kullanım kotasını ilk kaldıran iSS TurkNet’in online işlemler uygulaması üzerinden internet ve ses kullanım detaylarınıza ulaşabiliyor, soru - öneri ve şikayetinizi canlı destek ile hızlıca iletebiliyor, AKN’li paket kullanıyorsanız mevcut internet hızınızı ve AKN aşımında alacağınız hızı grafiksel olarak görebiliyor, faturalarınızı güvenli şekilde ödeyebiliyor, paketinizi detaylı olarak (hızınız, AKN, 24 ay taahhütlü ödeme planı dahil) görebiliyorsunuz.

TurkNet Online İşlemler Özellikleri: