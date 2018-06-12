Ultimate Car Driving Simulator, Need For Speed (NFS) yarış oyunundaki gibi şehri turlayıp yarışlara katıldığınız harika bir sürüş simülasyonu oyunu. Gerçek arabaların sesiyle canlandırılmış çekici arabalar, gerçekçi sürüş fizikleri, göz kamaştıran devasa bir şehir, sınırsız özelleştirme, farklı yarışlar ile diğer araba sürme simülasyon oyunlarından ayrılıyor. Üstelik ücretsiz ve sadece 200MB boyutunda!

Amaçsızca şehri turlatan araba simülatörü oyunları ile belli kurallara bağlı yarışmanızı isteyen araba yarışı oyunlarından sıkılanlar için harika bir seçenek Ultimate Car Driving Simulator. iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olmasıyla şaşırtan yapımda, spor arabaları, SUV’lar, kamyonlar ve klasik arabalarla ister şehri özgürce geziyor, isterseniz de yarışlara katılıyorsunuz. NFS’deki gibi şehri gezdikçe karşınıza neon ışıklarla aydınlatılmış noktalar karşınıza çıkıyor. Bu yarışlara katılırsanız arabanızı yenileme, yeni araba satın alma şansınız oluyor.