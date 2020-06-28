4Flash tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak lansmana çıkan US Conflict gerçek zamanlı olarak tank savaşlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Strateji oyunları arasında yer alan US Conflict’te oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile bir araya gelecek, tank savaşlarına katılarak hayatta kalmaya çalışacaklar.

4 oyunculu bir kooperatif oyunu olarak lansmana çıkan yapım da oyuncular gerçek zamanlı olarak birbirleri ile mücadele edecek, seviyelerine uygun düşmanlar ile eşleşecek ve düşman tanklarını vurmaya çalışacaklar.

9 farklı ülkenin ve 12 farklı görevin yer aldığı oyun da Türkçe dahil olmak üzere farklı dil seçenekleri de bulunmaktadır.

Başarılı grafik açılarına da sahip olan oyun oyuncuların beceri seviyelerine göre eşleştirmeler gerçekleştiriyor.

100 binden fazla oyuncuya ulaşan yapım her kesimden oyuncuya hitap ediyor.