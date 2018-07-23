Versus Fight, her biri kendine has yeteneklere sahip, görünümlerinden silahlarına özelleştirilebilir karakterlerin arenada ölümüne dövüştüğü bir mobil oyun. Mobil cihazınızda dövüş oyunlarına yer veriyorsanız, grafikleriyle de etkileyici bu yapıma bir şans vermelisiniz.

iOS platformunda ücretsiz indirilebilir kaliteli grafiklere sahip online dövüş oyunu bulmak oldukça zor. Azur Interactive Games’in Android’in ardından iOS platformuna çıkardığı dövüş oyunu sıra tabanlı oynanış sunmasına rağmen oldukça keyif verici. Oyunda seçilebilir 12 karakter mevcut ve her dövüşte hangi özel yeteneklerini kullanacağınıza siz karar veriyorsunuz. Karakterlerin silahlarını da üretebiliyorsunuz. Karakter demişken, öne çıkan 6 karakterden bahsetmem gerekirse; beyin ve kas gücünün harika birleşimi diyebileceğim Heap, arenaya zehir saçan Acidburn, kılıç ustası Animaya, kas yığını Guard, uzay kolonisinin lideri Queen ve bir savaş robotu Titan, seçme karakterler arasında yer alıyor.

Versus Fight’ın beğendiğim yanlarından birisi de Klan Savaşları oldu. İki klanın ölümüne kapıştığı Klan Savaşları’nda amaç; düşman kulesini ele geçirmek ve olabildiğince çok klan deneyimi kazanmak. XP demişken, karakterlerinizi oyun boyunca toplayacağınız özel kartlarla geliştirebiliyorsunuz.