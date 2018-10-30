Mobil platform oyuncularına ücretsiz bir strateji oyunu olarak sunulan Vikings at War, Seal Media imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

MMO oyunları arasında yer alan ve oldukça başarılı bir süreç atlatan Vikings at War, gizemli dünyası ile oyuncuları kendisine hayran bırakıyor. Dünyanın dört bir yanından oyuncuların yer aldığı yapım da PvE ve PvP savaşlatrı katılacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Oyuncular korkusuz bir Vikings savaşçısı olarak dünyanın çeşitli yerlerinde savaşacak ve gerçekçi bir orta çağ atmosferine dahil olacaklar.

20’den fazla özgün yapı inşa edebileceğimiz yapımda aldığımız stratejik kararlar da hayati önem taşıyacak. Oyuncular Viking kahramanlarını geliştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler. Tamamen ücretsiz olarak oynanan ve geliştirilmeye devam edilen Vikings at War, dünya çapında geniş kitleler tarafından oynanmaktadır.

4.1 inceleme skor puanı ile alanında orta sıralarda yer alan başarılı yapım kaliteli grafikleri ve eşsiz ses efektleri ile oyunculara sürükleyici bir oynanış sunuyor.