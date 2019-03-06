Mobil strateji oyunlarına yeni bir soluk getiren Vikings Gone Wild ile Vikinglerin dünyasına adım atacağız. Oldukça renkli içeriklerin yer aldığı yapımda 1 milyondan fazla gerçek oyuncu yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanında tamamen ücretsiz olarak yayınlanan Vikings Gone Wild, 1 milyondan fazla oyuncuy bünyesinde barındırıyor. Google Play’De 4.2 gibi bir inceleme skor puanı alan yapımda oyuncular üslerini kuracak ve dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı önlemler alacaklar.

Yenilmez bir ordu yaratmaya çalışacağımız yapımda üssümüzün seviyesini artırarak daha güçlü bir hale getirebileceğiz. Renkli içeriklerin ve kaliteli grafiklerin yer aldığı mobil yapımda 1 milyondan fazla oyuncu liderlik tablosunda ilk sıra için mücadele ediyor.

Gerçek zamanlı olarak milyonlarca oyuncuyu karşı karşıya getiren yapımda farklı askeri sınıflar da yer alacak. Oyuncular farklı askerler geliştirerek benzersiz taktikler oluşturabilecekler.

İyi eğlenceler dileriz.