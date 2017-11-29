iOS işletim sistemli mobil cihazlarda oynanabilen Virtual Mom: Happy Family 3D mobil oyunu, bir annenin bir gününü tüm zorluklarıyla tecrübe edebileceğiniz keyifli ve özgün bir simülasyon oyunudur.

Virtual Mom: Happy Family 3D mobil oyunu, bir annenin bir gün içinde ya da bir hafta içinde üzerinde düşen yükümlülükleri ve zorlukları yansıtan sıra dışı bir simülasyon oyunudur. Bu oyunun daha önce baba versiyonu olan Virtual Dad’i görmüştük. Bu sürümde de yine günlük görevlerle karşı karşıyasınız. Süper anne olabilmek için gün içinde size verilen görevleri zamanında yerine getirmelisiniz. Görevler geciktikçe aile de aksayacaktır.

Ev temizleme, yemek yapma, alışveriş yapma, çocuklarla ilgilenme, köpeği gezdirme ve bunun gibi daha birçok görevi gün içinde yerine getirmeli ve zamanınızı planlamalısınız. Kullanıcılarına çoklu görev ve mikro yönetim tecrübesi yaşatan oyunda günlük görevleri tamamlamadan diğer güne geçemeyeceksiniz. Bir annenin karşılaştığı tüm zorlukları 3 boyutlu grafiklerle net şekilde gözlemleyebileceğini oyunda kontroller de oldukça basit. Yaratılan hoş atmosferde rahatça dolaşabileceksiniz. Bu sıra dışı simülasyon oyununu AppStore’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.