Visit İzmir, İzmir’i gezmek isteyenlere şehrin 2 bin 300’den fazla noktası hakkında bilgi veren mobil turizm uygulaması.

Gastronomi, tarih ve kültür, kültürel miras, doğa ve kırsal gibi 11 farklı kategoride 30 ilçeyi kapsayan tarihi ve turistik noktalara dair bilgi, fotoğraf ve videonun yer aldığı uygulamanın içeriği uzmanlar ve kullanıcılar tarafından düzenli olarak güncelleniyor, yeni bilgiler ekleniyor. İzmir’i gezmek, daha yakından tanımak isteyenler için rehber niteliğinde uygulama Visit İzmir, App Store’dan indirilip, Türkiye ve İngilizce olmak üzere iki dil seçeneğiyle kullanılabiliyor.

Visit İzmir - Şehir Rehberi Uygulaması İndir

Visitİzmir, İzmir’in tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmek isteyenlere rehberlik ediyor. Kullanıcılar, İzmir’in 30 ilçesinde 12 ay boyunca farklı noktaları ziyaret edebiliyor, şehrin az bilinen yüzlerce cazibe noktasına harita üzerinden kolayca erişebiliyor. Visit İzmir sadece bir şehir rehberi değil, aynı zamanda bir sosyal medya platformu ve tanıtım mecrası. Kullanıcılar, İzmir’in turistik değerlerine yorum yapabiliyor, düşüncelerini diğerleriyle paylaşabiliyor, kendi turizm noktalarını beğenip favorilerine alabiliyor ve yepyeni noktalar tavsiye edebiliyor. Visit İzmir, sürekli güncelleniyor. Güncel etkinlikler ve yenilikleri kullanıcılara ulaştıran Visit İzmir, tanıtım mecrası olarak da işlev görüyor.

Visit İzmir projesi nasıl hayata geçirildi? Başkan Tunç Soyer’in açıklaması; “Hızla değişen ve dönüşen günümüz dünyasında dijitaldeki varlığınız çok önemli… Biz de bu amaçla şehrimizin tüm paydaşlarıyla birlikte Visitİzmir projesini başlattık. Bir şehir vizyon ortaklığıyla hareket ettik. Bu proje, İzmir Vakfı tarafından hazırlanan İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi’nin ilk önemli adımı niteliğinde. Proje kapsamında, Vakfımız İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte kırk uzmanın desteğini alarak bir yıl süreyle çalıştı. Projeye Sun Express de ortak oldu ve tüm aşamaları destekledi. Veri toplamayla başlayan ve kapsamlı bir dijital turizm ansiklopedisine dönüşen Visitİzmir’in altyapısında güçlü bir envanter var. Bu nedenle Visitİzmir, şehrimizin olağanüstü zenginliğini ortaya koyan ve noktalar arasında erişimin nasıl olacağını gösteren bir dijital turizm altyapısı. Başka bir turizm mümkün anlayışımızın bir örneği olan bu projenin ana amacı, şehrimizin refahını metropol ve kırsal alanda bir bütün olarak artırabilmek. Projenin bir paydaşı olan tüm kurumlara ve İzmir Vakfı’nın tüm üyelerine teşekkür ediyorum.”