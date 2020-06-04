Wars of Empire, Türk yapımı oynaması ücretsiz gerçek zamanlı strateji oyunu. Orta çağ strateji oyunlarını seviyorsanız, Hermes Games’in yeni oyunu Wars of Empire’ı beğeneceksiniz. Karanlık çağ, feodal çağ, imparatorluk çağı, reform çağı ve modern olmak üzere beş dönemi gösteren harika bir mobil oyun. iOS platformunda da ücretsiz ve yüksek kalitede-detaylı grafiklerine göre boyutu oldukça küçük.

Wars of Empire (WOE), başta imparatorluğunuzda kralınızla birlikte bir sarayın yönetimini ele aldığınız, strateji gücünüzü kullanarak topraklarınız ve varlıklarınızı geliştirmeye çalıştığınız bir askeri strateji oyunu. Geliştiricileri Türk olan oyunda gıda, altın, taş, odun olmak üzere dört kaynak var. Gelişiminiz bu dört kaynağa bağlı. Çeşitli üretim binaları inşa ederek kaynaklarınızın tükenmesinin önüne geçebiliyorsunuz. Oyunda soru kısmı çok önemli. Oyundaki her envanter cevaplı soruya ihtiyaç duyuyor. Yoksa kaynaklarınızı soru değerine çeviriyorsunuz. Böylece imparatorluğunuzu büyütüyor ve düşmanınıza karşı savaşmak için ordunuzu kuruyorsunuz.

Oyunun dört farklı dönemde geçtiğini söylemiştik. Her dönemin kendine özel yapıları, üniteleri ve teknoloji öğeleri var. Teknoloji öğeleri doğrudan ordunuzun gücü ile ilişkili ve çok ucuz. Birliklerinizi askeri binalarda eğiterek de ordunuzun gücüne güç katıyorsunuz.