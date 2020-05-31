Bigpoint’in mobil oyunları arasında yer alan ve şu sıralar 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen WeFarm: More than Farming ücretsiz yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

İki farklı mobil platformda klasik bir çiftçilik oyunu olarak karşımıza çıkan WeFarm: More than Farming’de tarla ekip biçebilecek, hayvanlar besleyerek onlardan faydalanabilecek, çiftliğimizi dilediğimiz gibi inşa edebileceğiz.

İlginç ve bir o kadar komik komşular ile de tanışma fırsatı bulacağımız oyunda eğlencenin tavan yaptığı birçok macera ve görev de bizleri bekleyen içerikler arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından keyifle oynanmaya devam edilen başarılı yapım, yeni oyuncular da kazanıyor.

İki farklı platformda 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen çiftçilik oyunu Play Store üzerinde 4.5 olarak değerlendiriliyor.