Wiz Of Words, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir kelime oyunudur.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda kelimeleri bularak puanlar kazanıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz. Renkli ve canlı görselleriyle de ön plana çıkan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlere sahip olan oyunda kelime bilginizi açığa çıkarıyorsunuz. Kelime oyunu oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle takip edebileceğini düşündüğüm Wiz Of Words sizleri bekliyor. Tıkandığınız noktalarda ipuçlarından da faydalanarak ilerleyebileceğiniz Wiz Of Words oyununu kaçırmayın. 100'lerce zorlu bölümün yer aldığı oyunda minimal grafikler yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Wiz Of Words sizleri bekliyor.

Wiz Of Words oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.