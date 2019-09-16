Woody Block Puzzle oyunu, iOS işletim sistemli cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak öne çıkıyor.

Konsept olarak yılların efsanesi Tetris oyununu andıran Woody Block Puzzle oyununda, parçalar yukarıdan kayarak değil de aşağıda hazır olarak bekliyor. 10x10’luk bir platformda ahşap parçaları doğru şekilde yerleştirerek oynayabileceğiniz oyunda, bu parçaları düzenli yerleştirip ekranı temizlemeniz gerekiyor. Herhangi bir zaman sınırı olmadan oynayabileceğiniz oyunda, dikkatinizi daha kolay toparlayabilirsiniz.

Kendi rekorunuzu kırmaya çalışarak hırslanabileceğiniz Woody Block Puzzle oyununda, puanlarınızı Facebook’ta paylaşarak arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. Boş zamanlarınızda, yoldayken veya canınız sıkıldığında keyifle oynayabileceğiniz Woody Block Puzzle oyununu iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyundaki ilerlemenizi takip etmek isterseniz haftalık, aylık ve yıllık bazda sunulan grafikleri inceleyebiliyorsunuz.